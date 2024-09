Jupiler League Anversa-Beerschot definitivamente interrotta | ecco cosa succede con le scommesse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) La partita dibelga traè stataa causa delle intemperanze dei tifosi ospiti. Sono stati lanciati, infatti, una serie di oggetti in campo, fatto che ha costretto l’arbitro a fermare il gioco e a far rientrare negli spogliatoi i giocatori a 15? dalla fine del match sul 4-0 per i padroni di casa. Dopo essere stata brevemente ripresa, la partita è statanuovamente, questa volta in maniera definitiva. Questo vuol dire che molti appassionati che hanno scommesso su questa partita si stanno chiedendoaccadrà adesso:di seguito il regolamento.CON LEINSe la partita riprenderà e si completerà entro 72 ore dal momento della sospensione, allora la scommessa verrà considerata valida e la quota pagata interamente rispetto alla cifra giocata.