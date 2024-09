Il ritorno in campo a 44 anni il primo amore non si scorda mai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Qui l’attaccamento a una squadra è una cosa seria. Lo ha dimostrato con i fatti Massimo Ghezzi, 44enne difensore della Gerardiana, formazione monzese che disputa il campionato di Seconda categoria. Nello scorso campionato, infatti, la “Gera“ era in difficoltà per una serie di infortuni. Massimo, di professione geometra libero professionista, monzese di nascita e concorezzese di residenza, a ottobre era andato a vedere una partita della formazione biancorossa. In poco tempo, da ex giocatore, si è ritrovato a dare il suo contributo in. "La rosa – spiega – era ridotta ai minimi termini. Ho visto che c’era l’opportunità di tornare a giocare. La domenica successiva ero in". Una specie dialle origini calcistiche, perché Massimo, nella società di via Canova, aveva iniziato a giocare da pulcino.