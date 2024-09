Genova Far Fading West di Menazzi Moretti alla galleria Capoverso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 set. (askanews) – In occasione di START 2024, la notte bianca delle gallerie genovesi d’arte moderna e contemporanea, giovedì 3 ottobre, dalle 18.00, verrà esposta in anteprima, aArte Contemporanea, una selezione di opere in grande formato del progetto fotografico Fardi Luisa, scatti di un Texas inedito. Stefania Ghiglione, direttrice dellaha conosciuto l’artistaGAM diNervi, nel 2014, restando “colpita dnitidezza e la forza delle sue immagini, unite ad una grande sensibilità umana e civile”. La mostra sarà visitabile previo appuntamento fino al 3 dicembre 2024.