Che fine ha fatto Enrico Montesano?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 29 settembre 2024)è uno degli showman italiani più completi e talentosi. Attore di cinema e teatro, cantante, scrittore, regista, ha recentemente messo in pausa la sua carriera per una serie di polemiche legate a posizioni molto controverse, sul COVID e non solo. Durante questa pausa si è preso molto tempo per pensare. Di sé dice, in un’intervista a La Repubblica, di essere diventato a-social: “Con gli anni sono diventato molto medievale. Un po’ pigro, mi piace starmene isolato nel mio cantuccio a leggere, a vedere le serie tv, mentre ingaggio idealmente una gara con gli sceneggiatori, anticipandone le mosse. Me ne vado in giro a piedi per il quartiere. Posto qualcosa giusto su Telegram: un tempo la cattiveria rimaneva circoscritta al bar, ora va dappertutto, sul web ruminano e poi rigettano cose vecchie. La mia pagina social per me è solo il palcoscenico.