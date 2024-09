Centrosinistra Renzi attacca | Conte ci usa contro Schlein Strada verso campo largo in salita

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di domenica 29 settembre 2024) In Liguria l’uscita di Italia Viva dalla coalizione a sostegno del candidato dem Andrea Orlando è “definitiva“. Matteonon potrebbe essere più netto nel chiudere a ogni ipotesi di, almeno in vista delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.“ci ha impedito di candidarci –dall’assemblea nazionale di Iv, a Roma -. In Liguria il M5S si considera molto forte e tra un mese vedremo se lo è. Noi siamo fuori da quella campagna elettorale, quindi posso solo dire che vinca il migliore, o anzi che perda il peggiore”. La decisione presa venerdì di sfilarsi dalla partita ligure perché “voleva decidere i nostri candidati”, brucia ancora, e senon chiude a possibili future alleanze con il, l’impressione è che lo sIv-M5S metta a rischio ogni progetto di coalizione, presente o futura.