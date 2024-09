Cabina elettrica a fuoco Un quartiere senza luce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Allarme ieri mattina intorno alle 5 a Bagnolo Cremasco per delle fiamme che uscivano dallaEnel di via Kennedy. Sono stati chiamati subito i vigili delperché ilè rimastoe i pompieri sono arrivati in fretta e hanno in spento il principio d’incendio, con tutte le precauzioni del caso, visto che si trattava di un impianto elettrico interessato dalle fiamme. Contemporaneamente all’intervento dei pompieri sono stati chiamati anche i tecnici dell’Enel per controllare che cosa fosse successo. Al termine del lavoro dei vigili delsono intervenuti gli specialisti per verificare l’entità dei danni e passare alle riparazioni.