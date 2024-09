BYE VAI è il nuovo singolo di SOFIA PASOTTI in arte MILLA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

Dal 27 settembre 2024 è in rotazione radiofonica "BYE VAI", il singolo di Lia in radio. Questa canzone segna un importante passo nel percorso musicale dell'artista, promettendo di affascinare il pubblico con il suo sound fresco e coinvolgente. Un Brano Autobiografico "Bye vai" è un brano pop autobiografico che esplora le dinamiche di un'amicizia che ha avuto inizio tra i banchi di scuola. Lia riesce a catturare l'essenza delle relazioni giovanili, mettendo in luce le sfide e le delusioni che possono nascere nel corso degli anni. La canzone racconta un'esperienza personale, rendendo il messaggio universale e facilmente riconoscibile per molti.