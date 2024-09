Blacklight spiegazione del finale | come salva Travis la sua famiglia?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 29 settembre 2024)della sua? Mark Williams fa del suo meglio per mettere insieme una storia di thriller spionistico in(2022). Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, la storia non riesce a diventare qualcosa di degno di nota. La narrazione manca di una solida premessa, risultando in un thriller insoddisfacente e in un climax affrettato che lascia il pubblico deluso dalla narrazione complessiva. Da fan di Liam Neeson, è davvero scoraggiante vederlo investire il suo tempo in sceneggiature di questo tipo. Tuttavia, se sta portando avanti questi progetti per assaporare i giorni che gli restano da vivere nell’industria, non c’è alcun obbligo da parte nostra. Spoiler in arrivo. La trama del film Il film inizia con Sophia Flores, un’attivista che sfida il governo alle prossime elezioni e la gente sembra amarla molto.