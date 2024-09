Aumentano i casi di Covid di oltre il 30% in Italia ma sono in arrivo nuovi farmaci più efficaci

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 29 settembre 2024) Impennata di contagi e decessi pernelle ultime settimane. Ma gli scienziati hanno sperimentatovaccini che proteggono contro le varianti. Nella settimana compresa tra il 19 e il 25 settembre 2024,stati registrati ben 11.164di, ossia il 31% in più rispetto al periodo precedente., purtroppo, anche i decessi, saliti a 112, a fronte dei 93 registrati nella settimana dal 12 al 18 settembre. Incremento deidi, mainvaccini (informazioneoggi.it)L’ultimo bollettino emanato dal Ministero della Salute è alquanto preoccupante perché manifesta un incremento del tasso di positività rispetto ai tamponi effettuati. Rimane stabile, invece, l’occupazione dei posti letto in ospedale (pari al 3%) e l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva (pari allo 0,7%).