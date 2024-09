Amici inizia a formarsi la classe | i momenti più salienti della nuova puntata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 29 settembre 2024), ipiùandata in onda domenica 29 settembre. Ecco cos’è accaduto, il talent show di Maria De Filippi ha preso il via con i casting dei nuovi talenti. Ogni domenica va in onda un nuovo appuntamento, i sei professoriscuola sono: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudycategoria canto. Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo invece saranno i prof di ballo. Nel corso dei casting dovranno assegnare 16 banchi. Leggi anche Grande Fratello, Jessica turbata dalle parole di Giglio: il parere di due NIP IpiùSicon Diego col suo inedito dal titolo Vorrei chiamarti. Poi arriva l’aspirante ballerino Daniele, ed Alessandra non ha dubbi: “Lo trovo molto carino questo ragazzo Ha un margine di miglioramento molto alto e quindi per me è sì”.