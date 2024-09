Samuele Ricci la nuova bussola della capolista che non t’aspetti

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set – Undici punti nelle prime cinque giornate di campionato e un rotondissimo zero – al pari dei cugini juventini – alla voce sconfitte. Statistiche alla mano non il miglior attacco del campionato e nemmeno la difesa meno perforata. Ecco il Torino allenato da Paolo Vanoli, ovvero la classicache non. Una squadra che – appunto – è appena passata dal cambio di guida tecnica e ha perso una paio di pedine importanti (Buongiorno, Bellanova). Ma che ha già iniziato a girare nel migliore dei modi: tra i segreti dei granata, rivoluzionati più nelle idee che nel freddo schematismo del modulo, c’è appunto la zona nevralgica del campo. Ovvero la scelta di posizionare il giovanein cabina di regia.