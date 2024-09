Quando arriverà la sentenza su Sinner? Bertolucci non ha dubbi – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 28 settembre 2024) L’ex tennista Paoloinai nostri microfoni: “Ci sono molte cose che non tornano. Eccolalasu Jannik? È questa la domanda che gli appassionati di tennis e i tifosi dell’azzurro si fanno dopo la decisione della Wada di ricorrere al Cas contro l’assoluzione per la vicenda Clostebol. I tempi si prospettano molto lunghi e vengono anticipati da Paolosui social. Jannikattende ladel Cas (Ansa) – cityrumors.it“Da diverse settimane a cinque mesi“, risponde l’ex tennista a chi su X gli chiede le tempistiche dellasu. La nostra redazione ha contattato inPaoloper capire il suo pensiero sulladella Wada e anche capire il perché di un tempo così lungo per la decisione del Cas.