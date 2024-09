Pallanuoto Euro Cup 2024-2025 | qualificate Ortigia Brescia e Pro Recco De Akker fuori Quinto quasi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Tre squadre passano il turno, una èed una si trova ad un passo dall’eliminazione: è questo il bilancio delle formazioni italiane dopo la terza giornata del turno di qualificazione dell’Cup maschiledi. Nella seconda competizionepea sono in lizza 36 squadre, suddivise in quattro gironi da cinque ed altrettanti da quattro, che si concluderanno domenica 29: le prime due di ogni gruppo avranno accesso alla fase a gironi, in cui le 16saranno suddivise in quattro raggruppamenti da quattro. In casa Italia sono già certe dell’approdo alla fase a gironi il, l’e la Pro: i lombardi sono già certi del primo posto, mentre siciliani e liguri domani scenderanno in acqua per giocarsi il primato nei rispettivi raggruppamenti avendo già la certezza di aver superato il turno.