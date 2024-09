Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Indonesia 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Emozioni e velocità nel corso delladi Mandalika (), tappa del Mondialedi. Sul circuito asiatico i piloti della classe regina si sono dati battaglia per 13 giri in cui non c’è stato troppo spazio per la strategia. L’obiettivo era molto chiaro: spingere e performare al meglio, portando al limite il mezzo e le gomme per garantirsi il miglior risultato possibile. Una gara del sabato importante in chiave iridata soprattutto dal punto di vista mentale. Francesco Bagnaia si è presentato alla vigilia di questo appuntamento dopo quanto accaduto a Misano. La caduta nelle fasi decisive del GP sul circuito romagnolo ha visto aumentare in maniera considerevole il distacco dalla vetta di Pecco: -24 da Jorge Martin. Per questo, l’intenzione del piemontese era quella di conquistare il podio più alto per dare un segnale al suo avversario.