Nasconde droga in casa arrestato nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAgenti del commissariato di Polizia di Battipaglia (Salerno) hannoun uomo di 60 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di una perquisizione domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di 632 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento. L'articoloinnelproviene da Anteprima24.it.