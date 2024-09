Maltempo al Nordest italiano accumuli pluviometrici significativi e criticità rientrate

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma - Forti piogge colpiscono ilconimportanti, mentre ilsi sposta verso il Sud, causando disagi nelle aree montuose. Ilsta facendo i conti con intensi fenomeni diche hanno portato a forti piogge nelle ultime 24 ore. Nelle Prealpi Giulie, in provincia di Udine, si sono registrati fino a 312 mm di pioggia in un solo giorno. Anche altre zone non sono state risparmiate: sull'Appennino Toscano, solo nella giornata di venerdì, si sono misurati 100 mm di precipitazioni, mentre nelle aree del Viterbese e del Ternano si sono raggiunti i 75 mm durante la notte. Questi eventi sono strettamente legati alla presenza di una massa d'aria umida accompagnata dai venti di libeccio, che, colpendo i versanti montuosi, provocano il noto effetto Stau.