LIVE Superbike GP Aragon 2024 in DIRETTA | torna Razgatlioglu ma Bulega ci prova Alle 11 00 la Superpole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GP, sfida tra. Il ritorno di Toprakadnon è stato negativo. Nelle FP1 (13 giri), ha registrato il miglior tempo con oltre mezzo secondo di vantaggio sugli avversari, mentre nelle FP2 (20 giri) si è classificato nono. Nella combinata delle prove, si trova al secondo posto, a soli 4 millesimi da Garrett Gerloff. Nonostante non sia ancora al top della forma fisica, il leader del Mondialeha ottenuto buoni risultati. La velocitĂ c’è, resta da valutare la sua resistenza sulla distanza di gara. OA Sport vi offre ladelladi, GP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio dellaore 11.00 mentre gara-1 inizierĂ14.00.