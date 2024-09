Lautaro Martinez responsabilizzato | all’Inter una mentalità diversa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)è il capitano nerazzurro, colui che ha trascinato l’Inter alla conquista dello scudetto e di altri trofei in Italia. Il calciatore argentino è già ampiamente, in campo e fuori. IL PUNTO –è ancora a secco nel suo travagliato inizio di stagione con l’Inter. Sicuramente ciò non rappresenta una realtà con cui il Toro convive facilmente, considerata la sua voglia di incidere sempre in campo oltre che nei rapporti con i compagni. Il graffio finora mancato nel rettangolo di gioco si associa, però, a un’evidente responsabilizzazione cui il capitano nerazzurro ha dimostrato di essere andato incontro grazie a un processo svoltosi nei suoi anni. Arrivando a una situazione, come quella attuale, nella quale la gestione di una fase difficile avviene in maniera matura e professionale.