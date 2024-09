La Robur va a caccia del quarto sigillo Mister Magrini ha un Semprini in più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Pere i suoi ragazzi è stata di certo una settimana particolare. Mentre dietro le scrivanie si è consumata la cessione delle quote di maggioranza del Siena Fc, con lo svedese Jonas Bodin che ha assunto la carica di presidente, e Simone Giacomini il titolo di ‘onorario’, laha proseguito la preparazione sul campo, in vista della sfida di domani in casa del Ghiviborgo. Se la volontà della nuova proprietà, come dichiarato giovedì, giorno della presentazione, è quella di proseguire il cammino iniziato da chi è stata preceduta, il Siena ha davanti un campionato da vincere, o almeno provarci, e la prossima partita sarà una delle tante e difficili tappe di avvicinamento al traguardo. Per adesso, pur con qualche momento di sofferenza, tutto è filato liscio e i bianconeri si ritrovano in testa alla classifica senza nessuno con cui condividere il posto.