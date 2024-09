Inzaghi cerca risposte dall’Inter e in attacco va di staffetta – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Oggi l’Inter sarà di scena a Udine contro la squadra di Kosta Runjaic. Simonevuole subito delleper ripartire dopo il KO nel derby. IN CAMPO – Oggi è la giornata di Udinese-Inter, match che arriva subito dopo il derby perso. I nerazzurri, dopo un avvio altalenante, vogliono subito riscattarsi e lo stesso Simonenecessitaimmediate. Dopo Udine, poi due partite casalinghe contro Stella Rossa in Champions League e Torino nuovamente in campionato. Pensando alla partita del Bluenergy, l’Inter in questo campionato non ha ancora mai vinto in trasferta, un motivo in più per fare bene e risalire la china. Lautaro Martinez guiderà l’, con l’obiettivo di ritrovare quella rete che manca dallo scorso 10 maggio, quando l’Inter vinse 5-0 sul campo del Frosinone.