Grimaldi Unireccon direttiva Npl mercato più fluido

(Di sabato 28 settembre 2024) "Ci sarà spazio per tutti, anche per quelle aziende di minori dimensioni ma che sono in grado di offrire soluzioni 'sartoriali' e specializzate" in uno scenario più aperto alla concorrenza e dove la tecnologia "avrà un ruolo sempre maggiore". Il presidente di Unirec, Marcello, rassicura così sugli effetti dellaUe sugli Npl che è stata recepita in Italia e per la quale manca solo la normativa Banca d'Italia, in arrivo nei prossimi mesi. "Ci sarà un opportuno periodo per adeguarsi - spiega in una conversazione telefonica - ed è positivo che, a differenza di altri paesi, il dialogo con le istituzioni italiane abbia permesso di introdurre alcune delle proposte avanzate nelle due consultazioni pubbliche da parte degli operatori".