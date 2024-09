Bombe israeliane su Beirut Distrutta la base di Hezbollah | | L’obiettivo era Nasrallah Giallo sulla sorte del leader

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Israele ha sbalordito il mondo, ieri, quando i suoi aerei da combattimento hanno devastato un’area residenziale a sud-ovest disotto alla quale, nelle viscere della terra, si trovava, secondo l’esercito, il Quartier generale degli. Adesso si apre l’incubo di una guerra regionale, che Israele ha dimostrato di non temere affatto. Il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, ha detto: "Benjamin Netanyahu deve essere fermato perché sta trascinando la regione verso una guerra totale". Con questa escalation – ha fatto sapere l’Iran – sono cambiate le regole del gioco. Israele riceverà la giusta punizione". Ora tutti trattengono il fiato in attesa di conoscere lapersonale di Hassan(mentre alcune fonti danno già per morta la figlia deldi).per decenni è stato per Israele il nemico n.1.