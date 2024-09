Blacks si comincia Saronno è un’incognita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Parte da Castellanza il nuovo corso dei. I faentini saranno di scena alle 17 in casa dell’AZ Pneumatica, neopromossa che per la prima volta nei suoi 69 anni di storia disputerà il terzo campionato nazionale. Attenzione però ai lombardi, visti da molti come una delle pretendenti alla retrocessione diretta, perché potranno contare sulla forza di un roster galvanizzato dalla promozione dello scorso anno dalla B Interregionale, con pochi, ma mirati innesti. Il mercato ha portato Maspero e Giulietti, entrambi con lungo passato in B Nazionale, che saranno i trascinatori insieme a Negri, tiratore micidiale che ha giocato anche ad alti livelli in questo torneo, e Beretta. "Non sarà un esordio in campionato semplice – sottolinea coach Luigi Garelli (foto) – perchéavrà l’entusiasmo della neopromossa e dovremo essere bravi a pareggiarlo trovando le contromisure.