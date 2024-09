Basket Serie B Interregionale Senigallia debutta con Teramo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Al PalaPanzini subito un match da vincere domenica 29 settembre alle ore 18, 28 Settembre 2024 – Inizia il campionato diche quest’anno vede una sola anconetana al via, la Goldengas, data la rinuncia della Stamura Ancona che nello scorso campionato con un quintetto giovanissimo si era salvata, ma poi ha scelto di ripartire dalla C. In un girone E con appena 12 squadre, che nella seconda fase si unirà all’F di altre 12, le marchigiane però sono ben 7 perché oltre alla Goldengas ci sono Loreto Pesaro, Bramante Pesaro, Matelica, Porto Recanati, Recanati, Civitanova, che si aggiungono agli emiliani di Ozzano e Castel San Pietro, agli umbri del Val di Ceppo e alle abruzzesie Roseto.