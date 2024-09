Bagnaia stuzzica Martin | Mi avrebbe potuto dare quattro secondi Lo spagnolo replica | Facile parlare quando sono caduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Il weekend in Indonesia si è ufficialmente acceso. Tanto in pista, quanto nelle dichiarazioni dei protagonisti. In Moto Gp il finale di stagione è alle porte e, ora, ogni punto (o passo falso) può decidere il Motomondiale. La caduta nella Sprint race di Jorgeha infatti permesso a Peccodi trionfare e dimezzare lo svantaggio nella classifica generale. “Se avesse completato quella curva, poi mirifilatodi distacco“, così Nuvola Rossa ha commentato l’episodio decisivo a Dazn senza capire il motivo di una traiettoria insolita.non ha apprezzato le parole del pilota Ducati e ha volutore in questo modo: “Sì, gliene avrei dati 18. È moltoormai: ho guardato dall’elicottero e la traiettoria era identica alla sua, ho guardato altri giri e la traiettoria era identica”.