Baby Reindeer un giudice rigetta l’istanza di Netflix | la causa della ‘vera Martha’ andrà avanti

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 28 settembre 2024) Venerdì 27 settembre 2024, un tribunale inglese ha respinto la mozione presentata dae volta a far archiviare ladi diffamazione intentata da Fiona Harvey, la donna cui è ispirato il personaggio di Martha in, contro la piattaforma di streaming; secondo ilKlausner, infatti, il disclaimer posto ad ogni inizio puntata (‘Questa è una storia vera’) rappresenta un’affermazione falsa, alla prova dei fatti, configurando così il reato di calunnia: la delibera delconsente ad Harvey di portarela, al cui centro troviamo una richiesta di risarcimento per danni attorno ai 150 milioni di sterline.