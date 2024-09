Violenze sulle ex compagne arrestati due uomini a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Due, un 18enne con precedenti di polizia e un incensurato di 65 anni, sono statidalla Polizia di Stato per maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate, commessi nei confronti delle rispettive ex. Nei loro confronti il gip del tribunale diha emesso le misure cautelari, al termini di indagini svolte dalla Squadra Mobile die coordinate dalla sezionedi genere e fasce deboli della Procura della Repubblica di. Nel primo caso le indagini sono partite dalla denuncia presentata da una giovane donna incinta che, al termine della convivenza con l’ex compagno, temendo per la propria incolumità , si è rivolta alla Polizia di Stato.