Uomini e Donne anticipazioni del 27 settembre | Gemma schiaffeggia Valerio primo bacio per un nuovo tronista

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ledella nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi ci raccontano di un agguerritissimaGalgani e di Mario Cusitore che perde le sue frequentatrici. Negli studi della Fascino oggi 27si è svolta una nuova registrazione di, con numerosi momenti salienti che hanno divertito il pubblico in studio. Le, fornite da Lorenzo Pugnaloni, raccontano di un'esterna conclusasi con ilappassionato tra une la sua corteggiatrice. Ledel Trono Over La puntata si è aperta con un momento esplosivo tra. Il cavaliere si presenta in studio con un regalo piuttosto personale per: un completino intimo, un gesto che già fa discutere. In settimana, l'uomo le aveva inviato messaggi in cui confessava