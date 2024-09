Ucraina e valori europei tutte le convergenze tra Mattarella-Steinmeier

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 27 settembre 2024) A Palazzo Bellevue non si sono incontrati solo due Capi di Stato, con relativi dossier internazionali e interni, ma due amici che condividono esperienze, visioni e progetti. Sergioe Fank-Walterregistrano numerose, tematiche eali, che sono emerse nuovamente in occasione della visita in Germania del Presidente della Repubblica italiano. Le tesi Sui migranti, tematica su cui si registra il recentissimo giro di vite del governo Scholz, il Capo dello Stato ha spiegato che serve controllare gli ingressi regolari ed è necessario togliere il fenomeno dalle mani dei trafficanti di esseri umani. La Germania, ha aggiunto poi spostandosi sui rapporti italo-tedeschi, non è solo un Paese cofondatore dell’Ue, ma è anche “un alleato imprescindibile”.