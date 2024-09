TRASDUZIONI a Pordenone dal 27 al 29 settembre per scoprire il mondo della sordità

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo le tappe primaverili a Udine e Trieste, anche la città diè pronta ad accogliere “”, la nuovissima versione dell’installazione artistica e sensoriale che ha l’obiettivo di instaurare una forma di dialogo condiviso con le persone sorde, che possa fungere da base per una relazione, attraverso l’invenzione di un linguaggio inedito, condiviso in uno spazio indefinito, che unisce due mondi. Su iniziativa dell’Associazione Altrememorie, per la direzione creativa di Giovanni Chiarot e Matteo Carli, l’iniziativa che esplora il modovedrà quindi la sua inaugurazione ufficiale venerdì 27alle 18.30 nella sala esposizioniBiblioteca Civica di, per rimanere poi aperta al pubblico nelle giornate di sabato 28 e domenica 29dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.