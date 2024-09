Tragedia sulla strada muore sul colpo dopo il brutto incidente tra due auto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un terribilele stamani, 27 settembre,statale 672. Ancora da chiarire le cause ma, a quanto si apprende, fatale potrebbe essere stata la velocità . L’impatto, uno schianto frontale, ha coinvolto due Fiat PandaSassari-Tempio, al km 13,200 nel comune di Chiaramonti pocole 10. I soccorsi, avvisati da alcunimobilisti in transito, sono arrivati poco. Drammatico lo spettacolo che si sono trovati davanti i soccorritori. >> Impatto devastante in, l’non ha lasciato scampo a Oriano Tragico il bilancio: un morto e un ferito. La vittima si chiamava Domenico Casula, 48 anni, di Santa Teresa di Gallura. L’altro conducente, 58 anni, è stato trasferito in Rianimazione a Sassari a bordo di un elicottero dell’Areus. Nelle prossime ore si cercherà di fare piena luce sull’accaduto.