Storia dei miei detersivi e altre faccende di economia domestica

(Di venerdì 27 settembre 2024) La mia amica F. ancora si ricorda della salsa barbecue. Sono passati più di tre anni da quel trasloco, dalla sua incredulità per la quantità di roba da buttare che c’era in casa mia, ma la salsa barbecue ha un posto speciale nella leggenda privata della mia capacità di comprare roba che andrà per forza buttata. Cosa te ne fai delle salse, che non cucini, e se ordini carne già pronta la salsa te la manda il ristorante? Cosa ci fai con dodici boccioni di salsa barbecue scaduti, pensavi di aprire una mensa di grigliate sul terrazzino della cucina? La risposta, F. lo sapeva, era nei punti.