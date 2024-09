Si rialza il sipario nelle sale Torna la magia del palcoscenico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il richiamo della campanella spegne le luci in sala. E in quei momenti, negli attimi prima che ilsi apra, si avverte tutta la tensione della messinscena. Passano pochi secondi e, facendo attenzione, si riesce a percepire il cigolio dei passi sulle tavole del. Si sente l’odore di polvere e legno. Di velluto secolare e un po’ sdrucito. Sensazioni che ci erano mancate durante la pandemia. Consapevolezze che abbiamo riscoperto e riamato. Sapevamo che teatro volesse dire ricchezza e condivisione. Cultura, educazione, coscienza. Che volesse dire un immenso patrimonio immateriale. Ma ora lo sappiamo un po’ di più. Ce lo dicono i numeri incoraggianti degli ultimi mesi: il Duse di Bologna, per fare un esempio, nella scorsa stagione ha accolto 140mila spettatori in platea, una media di 830 al giorno; il Teatro Celebrazioni 110mila.