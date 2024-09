Papà Gianmarco dona un rene a Giulia | Ogni genitore lo farebbe La storia commovente…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unatoccante quella diRomano., padre di, ha raccontato la sua esperienza personale nelre unalla figlia, salvandola da una grave insufficienza renale cronica. “Undarebbe qualsiasi cosa per salvare un figlio e io posso dire di averlo fatto” così ha esordito ilcoraggioso. L’occasione in cuiha condiviso la suaè stato un convegno organizzato dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in occasione dei 30 anni dalla morte di Nicholas Green. Nicholas, un bambino americano di 7 anni, venne tragicamente ucciso in Italia nel 1994, ma i suoi genitori scelsero coraggiosamente dire i suoi organi, salvando diverse vite, tra cui quella di Andrea Mongiardo, che ricevette il suo cuore.Leggi anche: Tommaso Bisciari, morto a 14 anni, il padre: “Aspettavamo il trapianto da anni”.