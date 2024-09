Nordio ' violenze a sanitari intollerabili pene più severe'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per chi commetteai danni di personale "è previsto l'aumento dellefino a 5 anni e l'arresto obbligatorio nella flagranza del reato, con la possibilità di differire l'arresto non oltre le 48 ore. E' un forte effetto deterrente. Che chi lavora con grande sacrificio in ambulatori e pronto soccorso venga aggredito e malmenato ed ambienti essenziali come quelli ospedalieri devastati è una cosa intollerabile".Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, parlando del decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri.