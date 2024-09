Milano Monguzzi | Green week propaganda da Sala più fatti concreti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Siamo in piazza perché vediamo solo, laè solo, perché si fa poi solo il contrario, bisogna decementificare sono state fatto troppe costruzioni ae invece di decementificare il nuovo stadio di San Siro verrà costruito su 50mila metri quadri di verde. Noi siamo un pochino esasperati perché da un lato si fa grande, il, il, ile da un lato si fa cemento, cemento, cemento”. Così il consigliere comunale del gruppo Europa Verde Carloa margine del presidio ambientalista in Piazza dei Mercanti. “Il Sindacodiciamo è una persona spiritosa -continua- la cosa che io chiederei al sindaco è più. Se dice che vuole laallora bisogna fare il contrario in quello che si è fatto negli ultimi tre anni”.