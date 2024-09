Livi primeggia nella super sfida Moschini si sente a casa e vince

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Grande livello in campo nel torneo di terza categoria "Doctor tennis" organizzato dal Ct Etruria. Nel torneo femminile sono giunte in finale due atlete del Tc Prato, Vittoriae Irene Andrei. In semifinale avevano sconfitto rispettivamente la testa di serie numero uno e numero due del tabellone, ossia Alessandra Grotti dello Junior Arezzo e Chiara Pasetto dell’ASD Poggetto. La partita si è rivelata equilibrata, combattuta ed avnte. Con un duplice 6-4 ad avere la meglio è stata Vittoria, giocatrice più regolarista rispetto alla giovane avversaria. La finale maschile è stata disputata da Marco Cecchini della Polisportiva Firenze Ovest e da Lucadella Tennistica Montalese.