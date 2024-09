Liguria | coalizione si restringe Iv fuori da c sinistra per ' pressioni M5S' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (Adnkronos) - L'annuncio arriva a una manciata di ore dalla chiusura del deposito liste: Italia Viva non parteciperà alle elezioni in Liguria. Matteo Renzi restadalladi centroper Andrea Orlando. E Giuseppe Conte ottiene quella 'chiarezza' che il Movimento andava sollecitando già da un po'. "O noi o loro", dicevano anche ieri i pentastellati in Transatlantico nelle ore tese dopo la spaccatura delle opposizioni sulla Rai. Per come si è messa la partita, almeno in Liguria, è evidente chi è dentro e chi èdalla. A meno di ricuciture in extremis. Da Iv raccontano che tutto è precipitato tra "ieri sera e stamattina. Orlando aveva firmato l'apparentamento con noi. La cosa era chiusa. Poi, sarà per quello che è successo sulla Rai, ci sono stati un po' di giochetti".