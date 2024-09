Lana Del Rey si è sposata | chi è il marito Jeremy Dufrene

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al di là della sua carriera musicale di successo,Del Rey ha sempre fatto chiacchierare per la sua turbolenta vita amorosa. La cantautrice americana non ha mai avuto troppa fortuna in amore e ha dovuto fare i conti con diverse relazioni tossiche che hanno prodotto grandi album, ma anche molto dolore e angoscia. Tuttavia, qualche settimana fa ha annunciato di aver ritrovato l’amore grazie a, una guida turistica di alligatori che ha deciso di sposare. Una relazione che va avanti da qualche tempo ma che i diretti interessati hanno sempre vissuto nel massimo riserbo fino a quando lo scorso agostoe consorte non sono stati pizzicati mano nella mano dopo una romantica cena a Londra in seguito all’esibizione della Del Rey al Festival di Leeds.