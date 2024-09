Il post alluvione Ecco le idrovore telecomandate lungo il Savio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) È stato approvato, con apposita delibera, il progetto esecutivo riguardante la realizzazione dei due interventi previstiil fiume, in via Machiavelli e in via Giarabub, corrispondenti a un importo di 200 mila euro. Questi interventi, per la cui esecuzione è stata coinvolta Energie per la Città, si sono resi necessari dopo che nel maggio dell’anno scorso si sono verificati fenomeni idrometeorologici estremi, con forti e abbondanti precipitazioni, che hanno determinato eventi idraulici ed idrogeologici di portata tale da far aumentare il livello dei corsi principali e secondari del reticolo idrografico che interessa Cesena.