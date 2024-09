Il PalaBorsani è pronto Sarà una stagione ricca tra basket volley e show

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Presentata la2024/25 del: sport, spettacoli e nuove sinergie. È stata ufficialmente presentata la2024/25 deldi Castellanza, gestito da Sport+Knights Events. Il calendario promette un ricco programma di eventi sportivi, con ile ilin primo piano, oltre a numerosi spettacoli. Il presidente Marco Tajana ha illustrato le principali novità, tra cui i lavori di miglioramento della struttura, ribattezzata "CasaKnights". Tra gli interventi più significativi, la messa in sicurezza della vetrata dell’edificio e i progetti futuri che prevedono il rinnovo degli spogliatoi e l’installazione di un pallone esterno per gli allenamenti, in attesa di finanziamenti regionali o possibili collaborazioni con comuni limitrofi come Legnano.