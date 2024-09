Big E | Spero che Xavier Woods avrà l’opportunità di avere una grande carriera in singolo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 27 settembre 2024)sta attraversando un periodo difficile a WWE RAW, poiché Kofi Kingston sta prendendo decisioni sporadiche senza informarlo. Di recente, Big E ha parlato constima del suo compagno di squadra, affermando di volere cheintraprenda unain. Ultimamente, la frustrazione diè cresciuta, poiché i New Day non sono sulla stessa lunghezza d’onda o allo stesso livello a WWE RAW. Mentre Kingston sta cercando di guadagnare slancio,rimane frustrato poiché queste mosse non vengono discusse con lui. In un’intervista con “Sports Talk Philly”, Big E ha parlato della crescente animosità e della potenziale separazione dei New Day. Nella stessa conversazione, ha dichiarato di volere cheabbia più opportunità nella promotion di Stamford, portando a unadain futuro.