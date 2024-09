Bene lo stop Ma ora ci ascoltino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) I residenti della Sacca hanno accolto "positivamente la bocciatura di tutti quei progetti che erano stati blindati dalla precedente amministrazione ­– afferma Fabriziolli del comitato Villaggio Europa – che non aveva lasciato spazio sufficiente alla partecipazione attiva dei cittadini, prerogativa che riteniamo indispensabile per tutte quelle scelte che vadano a modificare l’urbanistica e la vivibilità di un quartiere". Pertanto, il comitato invita l’amministrazione a confrontarsi per riprogrammare alcuni degli interventi più discussi, uno tra tutti, l’Area ex Pro Latte, tra via delle Suore e via Finzi, dove si prevedeva la realizzazione di una torre di Hospitality a completamento dell’intervento di potenziamento del comparto produttivo Cpc.