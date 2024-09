Bao Publishing presenta Le ragazze del Pillar 3

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 27 settembre 2024) Teresa Radice e Stefano Turconi, gli amatissimi autori di “Il porto proibito” non hanno ancora finito di liberare ledelto Post e in questa nuova avventura della serie “Ledel” ci portano da un capo all’altro del Mediterraneo, da Algeri fino a Napoli, protagonisti il capitano Yasser Allali e Tess. “Smetti di esser pietra: tutti i muti si sgretolano, prima o poi assumi invece la qualità dell’acqua, che riflette ma non trattiene, che si adatta al recipiente a lei destinato e, con dolcezza e potenza, vive sapendo che un giorno sarà fiume e tornerà al mare.” BAOè orgogliosa di annunciare l’uscita del terzo volume di Ledel, di Teresa Radice e Stefano Turconi. Teresa Radice e Stefano Turconi ci portano ad Algeri e a Napoli, per due avventure che vedono protagonisti principali Tess e Yasser.