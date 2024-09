Autonomia Patriarca Fi | Può essere risorsa straordinaria ma ragionare da sistema

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“L’differenziata puòuna. L’idea principale, la parola chiave per tutto è semplificazione. È importante che costituisca unaper il territorio, è importante soprattutto per il sud riuscire, in questo momento, con queste scelte che si stanno concludendo nel Paese. Perché l’non nasce oggi, ma si scrivono oggi delle regole. Nella scrittura delle regole si ragiona insieme, quello che va cambiato o modificato. C’è la necessità del contributo di tutti”. Lo ha affermato l’onorevole Annarita, deputato di Forza Italia nel corso dell’evento “Sud Nord Invest” organizzato dalla Ficei e dall’Asi di Salerno, presiedute da Antonio Visconti. “L’obiettivo generale – ha spiegato Annarita– è che sia unaper il Sud.