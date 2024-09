Addio al ragazzo coraggioso La città piange Giovanni Fuochi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Era il 3 settembre 2020 quandoper il suo 18mo compleanno ricevette in dono la maglia della Fiorentina, direttamente dalle mani di Giancarlo Antognoni. Fu una grande festa in casa e proprio in settembre, ieri,all’età di 22 anni, ha lasciato questa terra. Prato ha perso un "".con la famiglia viveva a Casale e la sua storia iniziò a 21 mesi quando entrò in ospedale per una rara forma di tumore celebrale. Da allora il Meyer è stata la sua seconda casa e lì nacque la passione per la Fiorentina., oltre ai genitori Monica e Enrico, lascia due sorelle Carlotta e Carolina e i nipoti.