A scuola non mi vogliono e un 15enne diventa sindaco di Bitonto per un giorno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tutto nasce da un incontro. Ildi(Bari) Francesco Paolo Ricci ha incrociato per strada un ragazzo, Antonio è un nome di fantasia: «Ho incontrato “Antonio” (nome di fantasia) questa mattina sotto casa e gli ho chiesto: “Perché non sei andato a?”. Mi ha semplicemente risposto: “Non mi”», scrive sui social. Dopo una breve consultazione con gli organi di competenza e le autorità arriva quindi la scelta: «E allora dopo qualche chiamata, accertamenti con l’istituto e aver compreso che c’erano delle difficoltà che non dipendevano dalla, ho deciso di fargli trascorrere la giornata con me coinvolgendolo nei miei impegni quotidiani per amministrare la nostra città».