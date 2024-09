Zelensky incontra Biden poi le rassicurazioni di Harris che attacca Trump | Neutralità è resa non pace

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 26 settembre 2024) «La Russia non prevarrà». Lo ha detto Joea Volodymyraccogliendolo nello Studio Ovale. Il presidente ucraino ha presentato all’omologo statunitense il suo piano per laper mettere fine alla guerra con la Russia, provare a immaginare cosa avverrà dopo. Il progetto è articolato su cinque punti e verrà consegnato anche a tutti i deputati e senatori del Congresso.ha assicurato che «gli Stati Uniti sono accanto a Kiev ora e in futuro». La proposta delineata daprevede l’autorizzazione occidentale all’uso delle armi a lungo raggio, l’appello a nuovi aiuti militari e a ulteriori fondi economici, infine l’accelerazione delle procedure che consentirebbero l’entrata dell’Ucraina nell’Ue e l’accesso rapido nella Nato.ha poito la vicepresidente e candidata democratica alle presidenziali 2024 Kamala