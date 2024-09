Pitbull libero aggredisce cagnolino | proprietario multato e controlli in corso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Teramo -intensificati dopo aggressioni di cani liberi in aree pubbliche. Un episodio di aggressione ha avuto luogo quando un cane di razza similè stato trovato senza guinzaglio in una zona pubblica. Il suoè stato sanzionato con una multa di 50 euro dai carabinieri, allertati da urla e dal panico dei passanti. Fortunatamente, il piccolo, tenuto al guinzaglio, è riuscito a salvarsi grazie alla prontezza di reazione dei suoi padroni e di alcuni presenti. Oltre alla sanzione economica, le forze dell'ordine hanno anche segnalato ilaffinché vengano effettuatisulla regolarità dell’animale, in particolare riguardo al possesso del microchip, un obbligo previsto dalla legge.