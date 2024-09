Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dramma questa mattina ala strada provinciale Appia, in un tratto di via Puncicardi quando undi 72 anni ha perso la vita; a quanto pare sarebbe stato colto da un maloreeradella sua Škoda Kamiq. L’anziano ha quindi perso illlo del veicolo, andando arsiil guard-rail. I sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, hanno tentato di rianimare l’uomo, ma purtroppo senza successo: la vittima è morta sul colpo. Secondo i primi accertamenti, la causa del decesso sarebbe il malore e non l’impatto con il guard-rail. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I Carabinieri sono intervenuti per coordinare le indagini e accertare tutti i dettagli.